الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية

2024-01-04 09:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من بيانات الوظائف الأمريكية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر كانون الأول يوم الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولار للأوقية.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 12 و13 ديسمبر كانون الأول أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريبا من ذروة ثلاثة أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولار.