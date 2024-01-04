الكرخ يضيف الكهرباء ونفط الشمال يستقبل زاخو في ممتاز السلة

2024-01-04 09:56:07 - المصدر: واع

بغداد - واعيستضيف فريق الكرخ في قاعته اليوم الخميس نظيره الكهرباء، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة السلة، بينما تحتضن قاعة بلادي مواجهة نفط الشمال وزاخو.في المباراة الأولى التي يسعى فيها مدرب الكناري الصربي توني فوتشينتش إلى طي صفحة الخسارة الماضية التي تعرض لها فريقه أمام زاخو بفارق 15 نقطة معولاً على خبرة لاعبيه فضلاً عن أن اللقاء سيقام على أرضه ، في المقابل يطمح الكهرباء للخروج من دوامة النتائج السيئة وتسجيل بداية جيدة تعطيه دفعة معنوية لأداء متصاعد خلال الجولات المقبلة.وفي المباراة الثانية يأمل نفط الشمال خطف النقاط الكاملة من منافسه زاخو، القادم من فوز مهم على الكرخ في الجولة الماضية، حيث يطمح أبناء محافظة كركوك إلى مواصلة إحراز النتائج الإيجابية، كونهم يدركون أن الفوز في لقاء اليوم سيسهم كثيراً في تحسين موقعهم في سلم الترتيب، بدوره يراهن فريق زاخو على نجاعة لاعبيه في الهجوم السريع من خلال اتقانهم التهديف من خارج قوس الثلاث لاسيما اللاعب مراد زيوكي الذي تميز في مباراته الأخيرة أمام الكرخ عندما سجل 14 نقطة و14 متابعة و4 مناولات هجومية .