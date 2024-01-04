انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان

2024-01-04 10:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، اليوم الخميس، انخفاضا طفيفا في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت نحو 400 دينار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية حيث سجلت 152500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 152900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، وسعر الشراء 152400 دينار مقابل كل 100 دولار.