مصرع شخصين وطفلين بحوادث مروعة في محافظتين وبغداد.. فيديو

2024-01-04 10:10:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بمصرع شخصين بحادث سير مروع على مجسر في كربلاء.

وقال المصدر، إن حادث سير مروع وقع فجر اليوم على مجسر باب طويريج في كربلاء بين عجلة نوع ستاركس و دراجة نارية مما ادى الى وفاة شخصين.

وأظهرت لقطات فيديو صورت بجهاز الموبايل آثار الحادث.

وفي محافظة الديوانية جنوبي العراق، قال مصدر محلي، إن حادث سير مروري وقع اليوم، على طريق الشامية في المحافظة، أسفر عن مصرع طفل عمره 3 سنوات وإصابة 5 اخرين بينهم ذويه.

وفي بغداد، أخبر مصدر محلي، بمصرع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، اثر سقوط قدر ماء مغلي داخل المطبخ في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة.