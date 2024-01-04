جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ 3 إرهابيين في بغداد ونينوى والأنبار

2024-01-04 10:10:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (3) ثلاثة إرهابيين في بغداد ونينوى والانبار

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استمراراً لجهود أبطال جهازِ مكافحة الإرهاب في تفكيك الشبكات الإرهابية والقضاء على فلول عصابات داعش الارهابي نفذ أبطالنا سلسلة عمليات اسفرت عن القاء القبض على (3) ارهابيين في مناطق متفرقة.





اذ شرعت قطعاتنا وفقا لمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي بعملية ادت الى القاء القبض على احد الإرهابيين في العاصمة بغداد والذي يعمل في مجال الحوالات المالية حيث يدير حوالات (غير شرعية) تستخدم من قبل عصابات داعش الارهابية.





وبعملية منفصلة اخرى القى ابطالنا القبض على احد الإرهابيين في محافظة الانبار.





لتختم عملياتنا في محافظة نينوى بالقاء القبض على احد الارهابيين والذي يشغل منصب آمر مفرزة في عصابات داعش الارهابي.





وضمن واجباتنا الاستباقية في الاستطلاع والمراقبة ونصب الكمائن وتفتيش المضافات وباسناد القوة الجوية العراقية تمكن ابطالنا من تفجير عدد العبوات والاحزمة الناسفة والاستيلاء على مجموعة من الاعتدة والصواعق المعدة للتفجير في محافظة نينوى سلسلة جبال مخمور.





ان ابطال جهاز مكافحة الإرهاب مستمرين بجهودهم اليومية وعلى مدار الساعة في رصد وتعقب الارهابيين في كل مناطق عراقنا الحبيب.

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٤ كانون الثاني ٢٠٢٤