الإعلام الأمني: استدرجنا شبكات إرهابية من الخارج بالتعاون مع دول الجوار

2024-01-04 10:18:06 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، أن التعاون مع دول الجوار في العام الماضي، أثمر عن إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أبرز التحديات التي تواجه القوات الأمنية تندرج ضمن استمرار الضغط على المجاميع الإرهابية وما تبقى منهم، فضلاً عن ضبط الحدود".

وأضاف، أن "الجرائم التي تؤثر في السلم المجتمعي، كالمخدرات والجرائم الجنائية، أيضاً تشكل تحدياً يواجه القوات الأمنية".

وأشار، الى أن "التعاون مع دول الجوار في العام 2023 من خلال الجهد الاستخباري والأمني أثمر عنه إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج"، معرباً عن "استمرار وتطوير هذا التعاون مع دول الجوار خلال العام الحالي".