مركز اقتصادي يقترح تغير آلية تسليم الدولار للمسافرين في المطارات العراقية

2024-01-04 10:39:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس ، مقترحاً لتغيير آلية تسليم الدولار للمسافرين في المطارات العراقية، فيما سجل عدة ملاحظات على الآليات الحالية.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان إن "آلية تسليم الدولار الخاص بالمسافرين شهدت في الأشهر الماضية الكثير من التعقيد ولم توفره لكثير من مستحقيه للأغراض التي سمح بها البنك المركزي".

وأضاف أن "الألية اعتمدت الروابط التي تُفتح بأوقات محدودة ما يتسبب بالضغط الكبير عليها وحرمان كثيرين القدرة على الدخول والحجز لطلب الدولار وكذلك تحديد المصارف لأعداد معينة يسمح لها بالشراء ومن ثم إغلاق التقديم وفق ما جاء بشكاوى كثيرين وصلت المركز".

وتابع الحلو أنه "وبناءً على ذلك يقترح المركز آلية اخرى بسيطة ومحمية بالوقت نفسه وأن تكون بإشراف البنك المركزي العراقي والجهات المختصة في المطارات العراقية"، موضحاً أن "الآلية المقترحة تتضمن تمكين المسافر الذي تنطبق عليه الشروط من طلب حاجته من الثلاثة آلاف دولار أمريكي المخصص له ويقوم المسافر بجلب المبلغ بما يعادلة بدينار العراقي وتسليم واستلامة بشكل فوري من داخل المطار بعد ختم جوازه بالمغادرة وإبراز الختم والتذكرة والبوردنك لمنافذ المصارف الموجودة في المطارات والتي يتواجد موظفوها على مدار 24 ساعة".

ولفت إلى أن "هذا الإجراء سوف يسهل طريقة استلام المسافرين للدولار ويضمن عدالة التوزيع وعدم اضطرار غالبية المسافرين لشراء الدولار من السوق السوداء بفارق كبير عن السعر الرسمي ما يشكل ضغطا يمثل أحد العوامل التي ساهمت برفع سعر الصرف منذ أشهر".