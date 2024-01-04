الداخلية توضح بشأن أساليب وطرق سرقة بيانات البطاقات الائتمانية

2024-01-04 10:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، بشأن أساليب وطرق سرقة بيانات البطاقات الائتمانية.

وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية خالد المحنا في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية رصد أساليب وطرق سرقة بيانات البطاقات الائتمانية".

أدناه أساليب طرق سرقة بيانات البطاقات الانتمائية:

1- التصيد الاحتيالي: يعد من اكثر الطرق استخداماً لسرقة البيانات المالية و يدعي فيه مجرمو الأمن السيبراني أنهم الكيان الرسمي للبنك الذي تتعامل معه

2- البرامج الضارة: يمكن لمجرمي الأمن السيبراني سرقة بياناتك المالية من خلال برامج التجسس الضارة و تقوم البرامج الضارة بتعقب انشطتك على الجهاز المستخدم, مما يسمح للمخترقين بالاطلاع على كل ما يضمه جهازك من معلومات بما فيها معلوماتك المالية

3- استخدام الـ wifi في الاماكن العامة: قد تكون هذه الشبكات مخترقة مما يجعلك عرضة لسرقة بياناتك المالية من قبل مجرمي الأمن السيبراني عند اتمامك عمليات الشراء اثناء استخدام تلك الشبكات

4- اختراق صفحات الدفع الالكتروني: يقوم بعض مجرمي الأمن السيبراني بتثبيت برامج ضارة على صفحات الدفع التي تقوم بالشراء منها و لهذه البرامج القدرة على معرفة تفاصيل بطاقتك بمجرد إدخالها, ثم سرقتها

5- اختراق الشركات: بعض عمليات القرصنة تتم بعد اختراق مجرمي الأمن السيبراني للشركات التي تتعامل معها حيث يقوم المخترقون بسرقة بياناتك المالية من الشركة و استغلالها







