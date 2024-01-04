"لست احمق لأعد العراقيين به" .. تصريح كاساس بشأن كأس آسيا يثير ردود أفعال متباينة بالوسط الرياضي

2024-01-04 11:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثار تصريح مدرب منتخب العراق لكرة القدم الأسباني "خيسوس كاساس" بشأن إحراز المنتخب كأس آسيا مرة أخرى وأنه لا يمكنه ان يعد العراقيين بذلك موجة من ردود الأفعال المتباينة داخل الوسط الرياضي، ففي حين انتقد مدربون متخصصون التوقيت الذي أدلى به خاصة مع قرب انطلاق منافسات البطولة، فيما لم يستغرب آخرون ذلك لصعوبة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

وكان كاساس قد قال في حوار مطول مع إحدى الصحف الخليجية: "لست أحمق لأعد العراقيين بكأس آسيا ". وبهذا الصدد استطلعت وكالة شفق نيوز آراء عدد من المدربين المتخصصين حول هذا الصريح.

"تصريح مستفز ومجنون"

وقال المدرب جبار حميد لوكالة شفق نيوز: "انا احترم كاساس كمدرب ، لكن تصريحه مستفز، وكان غريباً جدا خاصة بهذا التوقيت الحرج ، ولا سيما أنه خرج من مدرب محترف امام ملايين العراقيين الذين ينتظرون الفرحة من منتخبهم، ومع توفير كل الدعم الذي قُدَّم له من قبل الاتحاد خلال مدة عمله، والذي لم يقدمه ايُّ اتحاد سابق لمدرب محلي او اجنبي آخر خلال الفترة السابقة لقيادة منتخباتنا الوطنية".

ورأى حميد ان "كاساس بتصريحه الاخير يؤكد أنه ليست لديه الثقة باختياراته، وانه لم يستقر على التشكيلة لحد هذه اللحظة"، مردفا بالقول ان "كاساس دمر معنويات اللاعبين بتصريحه الغريب، وكان عليه ان يكون اكثر حكمة في إصدار تصريحاته"، حسب تعبيره.

ووصف حميد تصريح كاساس بأنه "كان تصريحاً مجنوناً ويفتقر إلى أبسط مقومات التفاؤل، ولا سيما ان الجمهور العراقي بأكمله ينتظر الفرحة من منتخبه في أكبر بطولة قارية، كما ينتظر تصريحات تفاؤلية من مدرب المنتخب حتى ان لم يعدهم بنتيجة ايجابية في البطولة"، مستدركا القول إن "هنالك أساليب وطرقا أفضل مما تطرق به كاساس بتصريحه والذي أحبط من خلاله نفسية اللاعبين والجمهور العراقي".

واستشهد حميد بانجاز كأس آسيا 2007 حينما توج العراق بلقبه، موضحاً ، ان "كرة القدم أم المفاجآت ومنتخبنا حصل على اللقب حينها بأصعب الظروف التي كانت تمر على البلاد ولم يلعب أية مباراة في ملاعبه، وعانى الكثير بالتنقلات بين البلدان، ولم يمتلك لاعبين محترفين ولم يخض مباريات ودية على مستويات عالية، ولم يعسكر في دول متطورة كما يتوفر كل ذلك لمنتخبنا الحالي".

"لماذا لم يدلِ به في وقت سابق؟"

بدوره قال نجم كأس آسيا بنسخة 2007 قصي منير لوكالة شفق نيوز، إنه "حينما يدخل أي فريق في بطولة يدخل كمنافس وبداخل مدربه ولاعبيه اصرار وعزيمة لتحقيق نتيجة جيدة، أما في حال لم يحصل على ذلك فإن الجميع قد عملوا واجتهدوا لكنهم لم يوفقوا في تحقيق ما عملوا وسعوا من اجله".

وزاد قائلا إن تصريح كاساس كان غير مناسب ابداً، وان تصريحه المثير يضعنا أمام تساؤلات لماذا لم يدلِ به في وقت سابق؟، ولماذا اختار هذا التوقيت بالذات ولديه دراية بكل التفاصيل الخاصة باللاعبين؟.

ونبّه منير إلى أن "كل مدرب لديه مؤشر بعد عمل يقوم به في تهيئة وإعداد واختيار اللاعبين، وان تصريح كاساس يؤكد ان مؤشره أصبح واضحا بعدم تحقيق نتيجة ايجابية في بطولة آسيا المقبلة بعد إخفاقه في تهيئة الفريق قبل انطلاق البطولة ليضع المبررات مقدماً".

"ما قاله كاساس كان ذكيا جدا"

بينما قال المدرب علي عبد الجبار، أن "تصريح كاساس ليس بالغريب وانا اعتبر كأس آسيا كأس عالم مصغرة تشارك فيها منتخبات متطورة أصبحت مؤثرة ومسيطرة في قارة آسيا".

واعتبر أن "تصريح كاساس الأخير كان ذكياً جدا وحاول من خلاله إبعاد اللاعبين عن الضغوطات باعتبار اللاعبين يفكرون بمواجهة اقوى الفرق الآسيوية وهو المنتخب الياباني".

ومضى عبد الجبار بالقول ان "كاساس حسب وجهة نظري يطالب اللاعبين بالاداء والنتيجة ايضاً ولاعبي الفريق العراقي بهذه الحالة مطالبين بالأداء قبل النتيجة".

وخلص بالقول "اعتقد ان الاهم لدى كاساس التفكير بالتأهل الى كأس العالم، وبنفس الوقت الأداء المشرف في بطولة آسيا".