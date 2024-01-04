تراجع أسعار الذهب في بغداد واربيل

2024-01-04 11:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس، (4 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 435 الف دينار، وسعر الشراء 431 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند405 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء401 ألف .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين410 آلاف و 420 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 513 الف دينار ، وعيار 21 بيع 453 الف دينار، وعيار 18 بيع 393 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات