اتحاد البليارد.. تحضيرات متواصلة لاحتضان بطولتي العرب والعالم

2024-01-04 11:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل الاتحاد العراقي المركزي للبليارد والسنوكر إجراءاته الإدارية واللوجستية الخاصة بتنظيم منافسات بطولتي العرب والعالم اللتين تحتضنهما العاصمة بغداد خلال شهر نيسان المقبل، في الوقت نفسه تم تحديد بطولة أندية العراق في الشهر المقبل من أجل اختيار اللاعبين واللاعبات للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.وقال رئيس اتحاد البليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اتحاد اللعبة شكل لجاناً تنظيمية متعددة ستأخذ على عاتقها متابعة إرسال الدعوات إلى الدول العربية والأجنبية وتهيئة استحصال تأشيرات السفر للمنتخبات الوافدة واختيار أماكن إقامة الوفود، مؤكداً حرص المكتب التنفيذي على استضافة وتنظيم بطولتي العرب والعالم بالشكل الأمثل ".وأضاف عبد العال أن" تجمع العرب سيكون الأكبر من حيث عدد المشاركين لغرض نيل أعلى التصنيفات عبر زج أكبر عدد من اللاعبين مجدداً ثقته بامكانيات العراق المادية والمنشآت الرياضية وقدرتها على استضافة البطولات العربية والعالمية لاسيما بعد دعم الحكومة الاتحادات الرياضية بإقامة النشاطات الدولية"، موضحاً أن" اللعبة في تطور مستمر وأن العراق يملك حالياً لاعبين اثنين حصلا على المركز الثاني عالمياً وخمسة لاعبين بالتصنيف الثاني ضمن فئة الماستر بالإضافة إلى تصدرهما التصنيف العربي".ولفت عبد العال إلى أن " الاتحاد المركزي للبليارد والسنوكر حدد شهر شباط موعداً لإقامة بطولة أندية العراق بمختلف الفئات التي تستمر لسبعة أيام من أجل اختيار أصحاب المراكز الأولى والمتميزين ضمن قائمة المنتخبات الوطنية إلى جانب إقامة دورات تحكيمية للذكور والإنـاث، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التواجد النسوي من أجل تهيئة لاعبات قادرات على تمثيل العراق دولياً ".