تربية ميسان تعلن تنفيذ 50 بناية مدرسية وتأهيل 150 أخرى خلال 2024

2024-01-04 11:52:00 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلنت مديرية تربية ميسان، اليوم الخميس، تنفيذ 50 بناية مدرسية وتأهيل 150 أخرى خلال العام الحالي 2024، فيما أشارت إلى افتتاح 3 مدارس نموذجية في الأيام المقبلة.وقال مدير الأبنية المدرسية في تربية ميسان، ضياء حسين عبد الواحد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أنجزنا 37 مدرسة تم افتتاح 34 منها في عام 2023، والبقية سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة".وأضاف أن "40 مشروع مدارس ستنفذ خلال العام الحالي 2024، إضافة إلى 10 مدارس من تخصيصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتأهيل وترميم 150 مدرسة في عموم المحافظة".ولفت إلى أن "حصة ميسان من المدارس الصينية 56 مدرسة، وهي في طور الإنجاز حالياً".