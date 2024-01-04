بالصور.. منتخبنا الوطني يجري وحدة تدريبية صباحية في معسكر أبو ظبي

2024-01-04 12:04:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأجرى منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الخميس وحدة تدريبية صباحية ضمن معسكره المقام حالياً في أبو ظبي تحضيراً للمشاركة في كأس آسيا 2024 التي ستقام في قطر في الثاني عشر من كانون الثاني الحالي .ويلعب منتخبنا في النهائيات القارية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.