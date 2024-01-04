2024-01-04 12:27:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، باستشهاد منتسب واصابة 4 آخرين بقصف جوي على مقر تابع للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "قصفاً جوياً على مقر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية، أودى بحياة منتسب وأصاب 4 آخرين بجروح بليغة".

واظهرت لقطات حصلت عليها "بغداد اليوم" للحظات الأولى لاستهداف مقرّ تابع للحشد الشعبي بضربة جويّة قرب مبنى وزارة الداخلية في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باستهداف مقر تابع للحشد الشعبي قرب مبنى وزارة الداخلية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم سماع دوي انفجارات بالقرب من مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية بالعاصمة بغداد".





ZFotztI21F4