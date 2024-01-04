167 مدرسة إعدادية من أصل 219 تشارك في امتحانات الكورس الأول في السليمانية

2024-01-04 12:58:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية، اليوم الخميس، مباشرة 167 مدرسة من أصل 219 في امتحانات الكورس الأول في امتحانات الصف السادس الاعدادي.

وقال نائب مدير عام تربية محافظة السليمانية عمر محمد في حديث لوكالة شفق نيوز، انه "اعتبارا من الثالث من الشهر الجاري بدأت امتحانات الكورس الأول للمدارس الأساسية والإعدادية والمراحل المنتهية في عموم محافظة السليمانية وستستمر لغاية الخامس عشر منه".

وأضاف أن "من مجموع 219 مدرسة في المرحلة 12 (السادس الاعدادي) شاركت 167 مدرسة في هذه الامتحانات وذلك بسبب الازمة المالية واضراب المدارس المتبقية في حدود مدينة السليمانية والمناطق التابعة لها "، مؤكداً أن "بعض الطلاب ستكون امتحاناتهم من 80 درجة وهم ممن التحقوا بالدراسة مؤخرا، والبعض الآخر من 60 درجة والذين بدأوا العام الدراسي بشكل طبيعي".

وعن وضع الطلبة الذين لم يباشروا في الدوام الرسمي لغاية الآن أكد "نائب مدير عام تربية السليمانية انه لغاية الآن لم ترد اي تعليمات بشأنهم وننتظر ما تردنا بتعليمات من قبل الوزارة".

وينفذ المعلمون والمحاضرون في السليمانية وعدد من مناطق كوردستان، إضرابا عن الدوام منذ بدء العام الدراسي الجديد في الثالث عشر من شهر أيلول 2023، وذلك على خلفية تأخير صرف رواتب الموظفين بسبب تعثر المفاوضات مع بغداد لصرف حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي.