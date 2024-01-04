2024-01-04 12:58:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

تفاجئ اهالي محافظة ديالى مع حلول عام 2024 بنشرة شاملة في الاقضية والنواحي تحدد الرسوم المالية المفروضة على شتى انواع الخدمات وسط دعوات لإلغائها او خفضها، فيما أوضح مسؤول حكومي لـ "بغداد اليوم" طبيعة قائمة الرسوم.

وقال المصدر، إن "حكومة ديالى المحلية ارسلت لنا قائمة الرسوم المالية لقاء مختلف الخدمات والواجب تطبيقها من الاول من كانون الثاني الجاري الى ادارات الاقضية والنواحي"، لافتا الى ان "القائمة اصدرها مجلس المحافظة المنحل قبل سنوات ضمن صلاحياته في بند الايرادات لخزينة الدولة".

واضاف، أن "القائمة تحدد الرسوم لقاء انواع الخدمات داخل القائمقاميات والوحدات الادارية الأخرى"، مؤكداً أن "الجميع ملزم بتطبيقها رغم امتعاض الاهالي لكننا ننفذ القانون وتعليماته الواردة الينا".

من جهته، قال الموظف المتقاعد مصطفى، إن "عام 2024 سيكون سنة رسوم تستنزف جيوب اهالي ديالى"، فيما استدرك القوك متسائلا: "هل الوضع الاقتصادي يساعد على المزيد من الرسوم على جيوب المدنيين؟".

واضاف في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "الرسوم ستقود الى امتعاض واستياء شعبي سوف يتصاعد مع الوقت لامحالة".

اما القانوني هشام علي، فأشار الى أن "فرض الرسوم يأتي من صلاحية مجلس ديالى وفق القوانين لكن هل وضع اهالي المحافظة الاقتصادي يسمح لهذه الخطوة".

واضاف، أن "الامر قد يعاد النظر به من قبل مجلس ديالى المقبل لامحالة لان ما عرفناه بان قائمة الرسوم هي نتاج قرار سابق للمجلس".



