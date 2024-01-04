2024-01-04 13:01:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، بارتفاع حصيلة قصف مقرّ الحشد الشعبي إلى 8 منتسبين بينهم شهيدان اثنان.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "الحصيلة الاولية لاستهداف مقر تابع للحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد، ارتفعت الى 8، بينهم شهيدان اثنان".

فيما تحدث مصدر آخر لـ "بغداد اليوم"، بأن "الشخصية المستهدفة في القصف الذي طال احد مقرات الحشـد الشعـبي هو ابو تقوى السعيدي امر لواء 12 (حركة النجبـ١ء)".

واضاف، أنه "لا صحة لإصابة امين السر عام لهيئة الحشد الشعبي الفريق ابو امتحان الحلفي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باستهداف مقر تابع للحشد الشعبي قرب مبنى وزارة الداخلية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم سماع دوي انفجارات بالقرب من مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية بالعاصمة بغداد".