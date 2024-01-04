السوداني يعلن إحالة أعمال البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة إلى التنفيذ

2024-01-04 13:06:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، إحالة أعمال البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة للتنفيذ.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع السادس لمشروع مدينة الصدر الجديدة"، معلنا "إحالة أعمال البنى التحتية الرئيسة لكل المشروع إلى التنفيذ خلال الشهر الجاري، وتنفذ على ثلاث مراحل، على أن يتم ترشيح شركات عالمية متخصصة للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال بناء الوحدات السكنية".

وتابع السوداني خلال الاجتماع، "نتائج فحوصات التربة التي وجه بإكمال متطلباتها في الاجتماعات السابقة، لضمان سلامة العمل والشروع بعملية البناء، كما تابع سيادته تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن إجراءات نقل ملكية الأراضي المخصصة للتشييد".

وأشار إلى أن "مشروع مدينة الصدر الجديدة يعد الأهمّ في العاصمة بغداد، الذي تبنت تنفيذه الحكومة، إلى جانب المدن الخمس الجديدة، ضمن خططها الستراتيجية في معالجة أزمة السكن، وإحداث نقلة نوعية للإسكان الحضري في العراق".

وشهد الاجتماع، أيضاً، مناقشة تنفيذ محطة الكهرباء التي ستُغذي الأحياء والمجمعات السكنية والمناطق الحضرية في مدينة الصدر الجديدة، بحسب البيان.



