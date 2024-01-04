السوداني يوجه بإحالة أعمال تنفيذ البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة خلال الشهر الجاري

2024-01-04 13:08:33 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بإحالة أعمال تنفيذ البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال ترأسه صباح اليوم، الاجتماع السادس لمشروع مدينة الصدر الجديدة، حسبما أعلنه المكتب الإعلامي للسوداني في بيان.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إحالة أعمال البنى التحتية الرئيسة لكل المشروع إلى التنفيذ خلال الشهر الجاري، وتنفذ على ثلاث مراحل، على أن يتم ترشيح شركات عالمية متخصصة للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال بناء الوحدات السكنية.

وتابع السوداني، خلال الاجتماع، نتائج فحوصات التربة التي وجه بإكمال متطلباتها في الاجتماعات السابقة، لضمان سلامة العمل والشروع بعملية البناء، كما تابع سيادته تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن إجراءات نقل ملكية الأراضي المخصصة للتشييد.

وأشار السوداني إلى أن مشروع مدينة الصدر الجديدة يعد الأهمّ في العاصمة بغداد، الذي تبنت تنفيذه الحكومة، إلى جانب المدن الخمس الجديدة، ضمن خططها الستراتيجية في معالجة أزمة السكن، وإحداث نقلة نوعية للإسكان الحضري في العراق.

وشهد الاجتماع، أيضاً، مناقشة تنفيذ محطة الكهرباء التي ستُغذي الأحياء والمجمعات السكنية والمناطق الحضرية في مدينة الصدر الجديدة، وفقا للبيان الحكومي.