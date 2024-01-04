خلية إدارة الإصلاح تبحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة جودة السلع

2024-01-04 13:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملابحثت خلية إدارة الإصلاح بمكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خلية إدارة الإصلاح التابعة لمكتب رئيس الوزراء عقدت، اليوم، وبالتعاون مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، ورشة عمل بعنوان (الأهداف والسياسات، وسياسات الشراكة) لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".وقال مستشار رئيس الوزراء، المدير التنفيذي لإدارة خلية إدارة الإصلاح عامر العضاض، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في عمليات التشريع، ينتقل المشرع من دراسة الحالة إلى تحديد السياسات التي تترجم لتنظيم العملية الاقتصادية".وأضاف، أن "خلية إدارة الإصلاح أقامت الورشة بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تناول اليوم الأول التحديات التي يواجهها القطاعان الخاص والعام، أما في اليوم الثاني فقد كانت ورشة عمل".وأشار إلى، أن "جلسة اليوم، ستترجم المشاكل إلى أهداف وسياسات عامة وتحويلها لنصوص قانونية، للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن من خلال الاستفادة من القطاع الخاص في إدارة المشاريع".