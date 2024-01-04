بعد تجهيزها بالمستلزمات.. أربيل تقرر زيادة عدد أرغفة الخبز في أفران المدينة

2024-01-04 13:34:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء أربيل، اليوم الخميس، البدء بتنفيذ قرار حكومة إقليم كوردستان المتضمن زيادة عدد ارغفة الخبز المجهز للمواطنين من 8 الى 10 أرغفة، فيما أكدت مراقبة الافران والمخابز الاسبوع المقبل لتنفيذ القرار.

وقال قائممقام قضاء أربيل نبز عبد الحميد في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "بعد قرار رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بخفض سعر الخبز والصمون في مناطق ومدن الاقليم، بدأنا أول خطواتنا بتنفيذ هذا القرار لتكون مدينة أربيل أول من يلتزم له".

وأضاف "تدارسنا أسباب هذا الارتفاع بالنسبة للأفران والمخابز وقمنا بخفض سعر الكهرباء المجهزة لها وتأمين الغاز السائل والدقيق".

وتابع عبد الحميد أن "القرار الجديد يتضمن زيادة عدد تجهيز المواطنين بالخبز من 8 الى 10 أرغفة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل حيث سنقوم بحملة لمراقبة الأسعار وتجهيز المواطنين لان هذه القرارات شاملة لكل الأفران والمخابز في الإقليم".