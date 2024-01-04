2024-01-04 13:44:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، قصف مقر للحشد الشعبي وسط بغداد بأنه خرقًا يحمل 3 رسائل خطيرة.

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قصف مقر للحشد الشعبي وسط بغداد من قبل الاحتلال الامريكي هو خرق لسيادة البلاد والاعراف والقوانين"، مبينا أن "الاستهداف يدل على اننا نتعامل مع دولة غاشمة لا تقل عنجهية عن الكيان الصهيوني".

واضاف، أن "القصف يحمل 3 رسائل خطيرة، تتمثل بأن هناك استهدافاً مبيتاً للحشد الشعبي من قبل واشنطن وبذرائع واهية وان هناك محاولة لزعزعة أمن العراق خدمة للكيان الصهيوني؛ بسبب مواقف بغداد الوطنية من القضية الفلسطينية" لافتا الى، أن "اخراج الاحتلال من البلاد هو الخيار الوطني الذي يجب المضي به من الان".

وأشار عضو لجنة الامن النيابية الى، أن "ما حدث يستدعي موقف عاجل من قبل الحكومة والقوى الوطنية في وضع حد لجرائم الاحتلال الامريكي الذي يريد الشر بكل اطياف الشعب العراقي"، مضيفا أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى والمقاومة هي طريق الشهادة والتضحية".

وفي وقت سابق، شهد مقر للحشد الشعبي قصفاً جوياً بطيران مسيّر شرق العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" إن "مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء الـ 12 التابع لركة النجباء الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد تعرض الى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة".

وأضاف، إن "الحصيلة الاولية لاستهداف المقر ارتفعت الى 8، بينهم شهيدان اثنان"، مشيرا الى أن "الشخصية المستهدفة في القصف الذي طال احد مقرات الحشـد الشعـبي هو ابو تقوى السعيدي امر لواء 12 (حركة النجبـ١ء)".



