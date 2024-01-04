Galaxy Unpacked 2024: إطلاق عصر الهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

2024-01-04 14:41:30 - المصدر: سامسونج

استعد لتجربة ثورية قادمة للهاتف المحمول واكتشف حقبة جديدة مليئة بالإمكانيات مع أحدث ابتكارات Galaxy، المصممة لتغيير طريقة عيشك وتواصلك وإبداعك. ستضع سلسلة Galaxy S الجديدة معايير أعلى لتجربة الهاتف المحمول الأكثر ذكاءً حتى الآن.

اكتشف المزيد بانضمامك إلى سامسونج للإلكترونيات في 17 يناير، حيث نستضيف فعالية Unpacked في مدينة سان خوسيه، لإطلاق أحدث ابتكارات Galaxy المتميزة، التي توفر تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وسيتم بث الحدث مباشرة على Samsung.com و غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وندعوك لزيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط للاطلاع على المزيد من الأخبار والمقاطع الدعائية القادمة وآخر التحديثات المتعلقة بهذا الحدث.

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