التجارة: معرض بغداد الدولي سيتضمن مشاركة 20 دولة وأكثر من 800 شركة عالمية

2024-01-04 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أكدت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن دورة معرض بغداد الدولي في نسخته الـ47 ستتضمن مشاركة 20 دولة وأكثر من 800 شركة عالمية، فيما أشارت الى نفاد قاعات المعرض.

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة مصطفى العاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيتم بعد أيام افتتاح دورة معرض بغداد الدولي في نسخته الـ 47 وبإشراف ومتابعة من قبل وزير التجارة أثير الغريري، بعد استكمال الاستعدادات المطلوبة في أجنحة وأروقة المعرض".

وأوضح، أن "هذه الدورة ستكون مختلفة عن سابقتها، حيث ستشارك فيه 20 دولة وأكثر من 800 شركة دولية ومحلية"، مبيناً أن "هذا الملتقى الاقتصادي ستكون له انعكاسات مهمة على الواقع الاقتصادي بجميع الجوانب".

وأضاف، أن "المملكة العربية السعودية شاركت بأكثر من 140 شركة، فضلاً عن أن هذه الدورة ستتضمن مشاركة شركات من دول لم تسبق لها المشاركة في بغداد مثل التشيك وأذربيجان وغيرهما من الدول"، لافتاً الى أن "عدد القاعات المحجوزة بلغ 17 قاعة، علاوة على أن مجموع المساحات المؤجرة بلغ 20 ألف متر مربع مساحة داخلية و4 آلاف متر مربع مساحة خارجية".

وأردف، أن "قاعات المعرض مستنفدة بالكامل بالمشاركات المحلية والدولية وهذا يحدث لأول مرة منذ عام 2003"، منوهاً بأن "مؤسسات الدولة حاضرة في هذه الدورة مثل وزارات الصناعة والصحة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا فضلاً عن وزارة التجارة".

وتابع، أن "ضيوفاً من الدول على مستوى وزراء وسفراء، وكبار المسؤولين في الدولة العراقية وكبار رجال الأعمال والقطاعات الصناعية سيكونون حاضرين في هذه الدورة".

وأكد، أن "الدورة الدولية لمعرض بغداد، تأتي في إطار الاهتمام الحكومي بانفتاح العراق على دول العالم والمنطقة، حيث سيشكل هذا الملتقى انعكاسة مهمة في واقع العراق الاقتصادي والصناعي ويعد فرصة لتبادل الخبرات وتلبية احتياج السوق من السلع والخدمات والخبرات التي تعرضها الشركات العالمية والمحلية".