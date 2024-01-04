2024-01-04 14:46:48 - المصدر: Level Infinite

4 يناير 2024: أعلنت Level Infinite العلامة التجارية المختصة بتقديم تجارب الألعاب الإلكترونية عالية الجودة لعشاق الألعاب حول العالم، ومجموعة TiMi Studio Group الفريق العالمي الرائد في تطوير ألعاب الفيديو وتحسين جودة الترفيه لكافة اللاعبين حول العالم، أن لعبة Honor of Kings سيتم إصدارها قريباً على الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيتمكن اللاعبوون من الاستمتاع بتجربة لعب مليئة بالتشويق.

أطلقت Honor of Kings بدءاً من اليوم برنامج التسجيل المسبق المشوق لتدعو اللاعبين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتسجيل والحصول على مكافآت خاصة داخل اللعبة قبل الإصدار. وإذا تمكن اللاعبون من تحقيق إنجازات معينة، سيحصل جميع من قاموا بالتسجيل المسبق على المكافآت التالية:

Ying ، أحد أبطال اللعبة المميزين

، أحد أبطال اللعبة المميزين مظهر الشرابة القرمزية الخاصة بشخصية Ying

500 ماسة

2000 من أجزاء أركانا

5000 قطعة نقدية

كافة أبطال اللعبة متوفرين مجانًا لفترة زمنية محدودة

للتجسيل المسبق والاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمكافآت، يرجى زيارة: https://www.honorofkings.com/pre-register

أصبحت لعبة Honor of Kings منذ إصدارها الأولي في عام 2015 ظاهرة ثقافية في الصين، حيث جذبت 200 مليون لاعب مسجل وأكثر من 100 مليون لاعب نشط يومياً، مما جعلها أكثر ألعاب الموبا على الجوال نشاطاً في العالم. وشهد شهر مارس الماضي خطوات Honor of Kings الأولى خارج الصين من خلال إطلاق تجريبي ناجح في البرازيل، حيث احتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل الألعاب المجانية على كل من متجر App Store وGoogle Play. كما فازت اللعبة بجائزة اختيار المستخدمين لأفضل لعبة على متجر Google Play في البرازيل لعام 2023.

وكرست لعبة Honor of Kings نفسها على مدار السنوات الثمانية الماضية لتوفير "خيار أفضل" لعشاق ألعاب الموبا على الجوال للاعبين حول العالم. وبفضل تصميمها الفريد للأبطال ونظام اللعب المتوازن، تقدم لعبة Honor of Kings لجميع اللاعبين تجربة قتال جماعي عادلة ومشوقة وفريدة من نوعها.

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