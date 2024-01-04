2024-01-04 15:02:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ندد رئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، اليوم الخميس، "بشدة" القصف الأمريكي الذي استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، والذي أسفر عن اغتيال "أبو تقوى السعيدي" ورفاقه.

وحمّل العامري في بيان اليوم، "الحكومة العراقية مسؤولية أي تغاضٍ أو تراخٍ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يُسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية".

وقال "نؤكد مواقفنا السابقة من هذا التواجد الذي بات يشكل خطراً على أمن وسلامة الشعب العراقي، وتعدياً صارخاً على السيادة العراقية".

من جهته دعا النائب عن كتلة "الصادقون" و رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ،حسن سالم ، الى عقد جلسة نيابية طارئة لبحث تداعيات تكرار القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي .

وقال سالم في تصريح صحفي نشرته كتلة "الصادقون" التي تمثل عصائب اهل الحق في البرلمان العراقي، إن "تكرار هذه الاعتداءات يتطلب التفعيل الفوري لتنفيذ قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الامريكية من الاراضي العراقية".

وأعلنت حركة النجباء احد الفصائل العراقية المسلحة في بيان، اليوم الخميس، مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي (ابو تقوى ) بقصف أمريكي "غادر" على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة بغداد.

بدورها نعت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي في بيان "القائد ابو تقوى السعيدي إثر عدوان أمريكي غاشم".

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بمقتل المسؤول العسكري في حركة "النجباء" المدعو "أبو تقوى" واحد مرافقيه بقصف جوي استهدف مقر للحشد شرق بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر أمني مسؤول، إن قصفاً جوياً مجهولاً بطيران مسيّر استهدف مقراً للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وكان زعيم حركة "النجباء" إحدى أبرز الفصائل الشيعية المسلحة، مساء امس الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى اتخاذ موقف "جريء" وواضح بإرسال بلاغ الى واشنطن ينهي التواجد الأمريكي في العراق، متوعداً الولايات المتحدة بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال رفضت الانسحاب.

وحمّل ناطق عسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في وقت سابق من اليوم، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية القصف الذي استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد، وأوقع ضحايا، مشبها القصف بأنه "عمل إرهابي".