انتخاب رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية ونائبيه

2024-01-04 15:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس، انتخابات رئيس ونائبي غرفة تجارة وصناعة السليمانية بمشاركة جميع الأعضاء المنتخبين في الدورة الثانية عشر للغرفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية ان غرفة تجارة وصناعة السليمانية، انتخبت صباح اليوم، نوزاد غفور، رئيسا لها، للدورة الـ12، وانتخاب شني اختيار، ومحمد رسول، نائبين لنفس الدورة بمشاركة 13 عضوا.

وأضاف أنه تم انتخاب عبيد احمد، وبابان عثمان، كممثلين لغرفة تجارة وصناعة السليمانية في اتحاد غرف تجارة اقليم كوردستان إضافة لرئيس الغرفة.

وفي تشرين الثاني، أجريت انتخابات غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، فيما تم انتخاب أول دورة في عام 2006.