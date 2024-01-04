2024-01-04 15:30:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بيان



تدين رئاسة الجمهورية بشدة العدوان الذي استهدف إحدى المقرات الأمنية في بغداد، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

إن هذا العدوان يعد خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكا صريحا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية.

إن العراق إذ يحذر من استمرار التصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، فإنه يدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.

الرحمة والمغفرة لشهدائنا والصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل لجميع الجرحى.



رئاسة الجمهورية

4 كانون الثاني 2024



