وزير الداخلية يفتتح مقر مبنى مديرية شرطة الكهرباء بعد تأهيله

2024-01-04 15:34:06 - المصدر: واع

بغداد- واع

افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، مقر مبنى مديرية شرطة الكهرباء بعد تأهيله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "استمراراً لنهج وزارة الداخلية في تطوير البنى التحتية لدوائرها، افتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مقر مبنى مديرية شرطة الكهرباء بعد إعادة تأهيل مقرات المديرية".

وأكد الشمري خلال اجتماعه مع مدراء وضباط هذه المديرية بحضور وكيل قوى الأمن الاتحادي، أن "وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لهذه المديرية التي تعنى بحماية الطاقة الكهربائية في البلاد".

ووجه "بتعزيز الموجود البشري لهذه المديرية والتركيز على الاهتمام بالتدريب ومراكز التدريب كونها من المديريات التخصصية التي تحتاج الى تدريب خاص".