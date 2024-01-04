2024-01-04 15:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتبر رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، أن أخطر ما في الفساد توغله في المؤسستين العسكرية والأمنية، مشدداً على ضرورة تعزيز روح التضحية لدى القوات الأمنية لمكافحة الإرهاب والفساد.

وذكر إعلام النزاهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حنون استقبل في مقر الهيئة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، وشدد خلال اللقاء على ضرورة تضافر جميع مؤسسات الدولة للوقوف بوجه الفساد ومخاطره، محذراً من أن أخطر ما الفساد توغله في المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشار إلى أهمية إذكاء الروح الوطنية لدى المقاتل ورجل الأمن، لافتاً إلى أن ذلك يعزز روح التضحية في مكافحة أعداء العراق من الإرهابيين والفاسدين.

من جانبه، أكد التميمي حرصه على توأمة الجهاز مع هيئة النزاهة الاتحادية للوقاية من الفساد ومكافحته، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل على عدم تسرب المعايير غير المهنية كالمنسوبية والمحسوبية إلى التعيينات التي أطلقها مؤخراً وتحكيم معايير النزاهة والإخلاص للوطن.

وعدا الهيئة إلى التعاون مع الجهاز؛ من أجل التأكد من سلامة المشاريع والتعاقدات وخلوها من شبهات الفساد.