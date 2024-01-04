ميشيل سانشيز يقترب من تدريب نيوكاسل

2024-01-04 15:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن ميشيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا، ظهر كمرشح لإيدي هاو في تدريب نيوكاسل.

وقاد ميشيل البالغ من العمر 48 عامًا جيرونا للصعود إلى الدوري الإسباني في موسمه الأول، قبل أن يقود الفريق الكتالوني إلى المركز العاشر في الموسم الماضي.

وهذا الموسم يتصدر جيرونا جدول ترتيب الليغا مع ريال مدريد ولكل منهما 48 نقطة بعد 18 جولة، وفاز جيرونا أمس الأربعاء 4/2 على أتلتيكو مدريد، وسبق أن فاز 4/3 على برشلونة.

وبحسب "ديلي ميل" فإن تميّز جيرونا مع ميشيل وضع المدرب على رادار العديد من أكبر الأندية في أوروبا، بما في ذلك برشلونة، والآن نيوكاسل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مالكي نيوكاسل "يبحثون بجدية شديدة" في التعاقد مع ميشيل، الذي يعتبر مرشحًا قويًّا ليحل مكان إيدي هاو، حال إعفاء الأخير من منصبه.

وقاد هاو نيوكاسل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وإلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ليضمن الفريق مكانًا في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقدين.

لكن نيوكاسل احتل المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا وخرج من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأدت أزمة الإصابات التي تفاقمت خلال الشهرين الماضيين إلى إرهاق نيوكاسل وتوجهه إلى العام الجديد بعد سلسلة من 7 خسائر في ثماني مباريات في مختلف المسابقات.

وبخسارته أربع مرات في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز تراجع نيوكاسل إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 11 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت "ديلي ميل" أنه مع اقتراب مباريات الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي وأستون فيلا قبل نهاية الشهر الحالي ومباراة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام سندرلاند، هناك خطر من تدهور نيوكاسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيدي هاو لا يزال مصرًّا على أن إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لا يزال ممكنًا ورفض استخدام الإصابات كذريعة لتراجع المستوى.

في المقابل قاد ميشيل في 19 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم حقق الفوز 15 مرة وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة كانت أمام ريال مدريد، كما حقق الفوز في مباراتي الفريق في كأس إسبانيا.

وينتهي عقد ميشيل مع جيرونا في 2026، وسبق أن قاد هويسكا ورايو فاليكانو، وفي 111 مباراة لميشيل مع جيرونا حقق الفريق الفوز 56 مرة، وتعادل 22 مرة، وخسر 33 مرة.



