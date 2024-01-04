العراق يشارك بـ3 عروض مسرحية ضمن مهرجان المسرح العربي في بغداد

2024-01-04 15:52:11 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلن وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الخميس، أستعداد العراق لاستضافة فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته 14، مؤكداً أن العراق أصبح حاضنة للنشاطات الثقافية بدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال البدراني في كلمة له خلال المؤتمر التحضيري لعقد مهرجان المسرح العربي بدورته 14، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العاصمة بغداد ستحتضن الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح منذ 14 عاماً"، منوهاً أن "الدورة السابقة كانت في المغرب العربي، وقد أعلن من هناك أن الدورة 14 ستكون في بغداد".

وأكد، أن "العراق مستعد لاستقبال هذا المهرجان، وكذلك المهرجانات الأخرى سواء كانت (مسرحية أو سينمائية أو ثقافية او شعرية)".

وأضاف، أن "مهرجان المسرح العربي سيقدم 21 عرضاً مسرحياً، إذ سيشارك العراق بـ3 عروض مسرحية، ضمن المسابقة المعلنة بالمهرجان، فضلاً عن مشاركة جميع الدول العربية في الإعمال المسرحية".

وأستذكر وزير الثقافة، أن "العراق نجح نجاحاً كبيراً عندما أستقبل بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة قبل عام تقريباً، ثم جاء مهرجان الربيع في مدينة الموصل ليكون ظاهرة ثقافية كبرى، وهذا دليل على أن بغداد عادت وبقوة إلى الحضن العربي".

وأوضح، أن "الاستقرار الكبير الذي شهدته جميع المحافظات العراقية إبان حكومة محمد شياع السوداني، أنعكس بشكل واضح على المشهد العراقي الذي شهد حركة البناء والأعمار والخدمات بشكل كامل".

ولفت إلى، أنه "بمتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبدعمه ومن خلال فريقه الوزاري وجميع العاملين في مؤسسات الدولة من وكلاء و مدراء عامون، أصبح العراق حاضنة لهذه للنشاطات الثقافية".

من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدلله، أن "‏العراق يقترب من افتتاح مهرجان المسرح العربي بدورته الرابعة عشر في بغداد، حيث توفرت له كل الإمكانيات من أجل أن تكون دورة متميزة".

ووعد، أن "تكون هذه الدورة بالفعل هي الأضخم بين دورات مهرجان المسرح العربي، حيث ستستمر لمدة تسعة أيام، كما أنها ستتضمن نشاطات حديثة تنطلق من الساعة العاشرة صباحا وإلى الثانية عشرة ليلاً".

وأضاف، أن "المهرجان سيتشهد العديد من الفعاليات، سواء العروض المسرحية أو المؤتمر الفكري الكبير الذي سيشارك به 136 شخصاً من نقاد ومسرحيين عرب، بالإضافة إلى مشاركة 600 مسرحي عراقي و عربي".

ولفت إلى، أن "المهرجان سيكون الأضخم وبعدد أيام أطول وبفعاليات أكثر"، مؤكداً أنها "دورة استثنائية فارقة في كل شيء".

‏بدوره، أشار نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي العبودي، أن "المهرجان سيقام بالتعاون المشترك مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ودائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين"، مبيناً "لأول مرة يفتح باب التعاون على مصراعيه بين النقابة والوزارة بكل دوائرها".

وقدم شكره، إلى "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وكذلك وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، لتقديمهما الدعم الكامل لهذه المهرجانات ولجميع النشاطات الفنية".

‏وعبر العبودي، عن أمله أن "يتم تحسين وضع الإنتاج الفني بمختلف تخصصاته وصنوفه، سيما أن التوجه الحكومي هو دعم الثقافة وقطاعات الفنون بمختلف أشكالها".

ويستعد العراق لاستضافة فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته 14، حيث سيقدم 21 عرضاً مسرحياً محلياً وعربياً، للمدة من العاشر ولغاية الثامن عشر من كانون الثاني الحالي.