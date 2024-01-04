حزب الدعوة يصدر بيانا بشأن قصف مقر الحشد ويوجه طلبا للحكومة

2024-01-04 16:10:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بسم الله الرحمن الرحيم

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠ التوبة﴾





في اعتداء اثم وغير مبرر استهدفت طائرة مسيرة مقرا للحشد الشعبي، وادت الى استشهاد عدد من قياداته، ويعد ذلك انتهاك صارخ لسيادة العراق في قلب عاصمته.





اننا إذ نستنكر هذا الاعتداء الغاشم الذي تكرر مؤخرا ، ندعو القوى الوطنية والمؤسسات الجماهيرية إلى تحمل مسؤولياتها والتعبير عن مواقفها، ونطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات كافة ضد المعتدين، وتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد، وتحديد الموقف الوطني والسياسي من وجود القوات الأجنبية تحت أي عنوان على أراضيه.





الرحمة والرضوان للشهداء والشفاء للمصابين .





حزب الدعوة الاسلامية

المكتب السياسي

٤-١-٢٠٢٤

٢١ جمادى الاولى ١٤٤٥