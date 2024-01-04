الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

2024-01-04 16:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 153350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153150 ديناراً مقابل 100 دولار.