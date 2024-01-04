2024-01-04 16:56:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدت منظمة "برج بابل" للتطوير الإعلامي، يوم الخميس، مؤتمراً بمشاركة حكومية ونيابية وصحفيين، يحث على تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال المؤتمر انطلقت اليوم بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، بحضور عدد من النواب والمسؤولين والصحفيين، إضافة الى أعضاء فريق المنظمة في المحافظات والذي عمل خلال الأشهر الماضية على تنظيم لقاءات مع النواب للتحشيد والضغط لإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومة".

وأكد مستشار رئيس الحكومة عبد الرحمن المشهداني، بحسب البيان، ان "مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة، سيدفع بالدولة نحو التقدم، ويحقق انتقالة بكافة الجوانب القانونية والاقتصادية، ويوفر فرصة نوعية للباحثين والإعلام".

وأضاف المشهداني، ان "الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والصحفيين لإسناد تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة يضمن حقوق الموظفين ويمنح فرصة الوصول الى المعلومات والبيانات، ويوقف كافة شبهات الفساد ويحفظ حقوق الجميع الدولة والمجتمع".

من جانبه، شدد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، على "اهمية حق الوصول الى المعلومة وضرورة تنظيم هذا الحق بقانون يكفله"، مشيراً إلى أن "الحصول عليها حاليا يخضع لمزاج الموظف أو الجهة التي تمتلك صلاحية توفير البيانات".

جدير بالذكر أن منظمة "برج بابل" سبق وأن أعدت وقدمت مسودة القانون الى رئاسة البرلمان، وتزامن ذلك مع إرسال الحكومة لمشروع القانون الى البرلمان ومن المؤمل ان تعقد هذا العام عدة جلسات لدراسة القانونين والتوصل إلى صيغة نهائية لغرض التصويت عليها من قبل مجلس النواب.