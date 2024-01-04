المطاعم الشعبية في اربيل.. نكهة خاصة للأكلات وإقبال واسع (صور)

2024-01-04 17:22:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع التطور العمراني الذي يشهده إقليم كوردستان عامة، ومدينة أربيل خاصة، ووجود العديد من المطاعم، ما تزال المطاعم الشعبية مستمرة في عملها حيث لم ينقطع الإقبال عليها حتى الآن.

وتنتشر المطاعم الشعبية بكثرة في سوق أربيل، وتفتح أبوابها منذ الصباح الباكر لتقديم وجبة الفطور وتستمر لغاية بعد الظهر، حيث يقدمون وجبات الغداء.

وقال الشيف ريكان (صاحب مطعم شعبي في أربيل)، لوكالة شفق نيوز، إن "الناس يقبلون على المطاعم الشعبية في مدينة أربيل كون المأكولات فيها مماثلة لما يتم طهيه في المنازل من ناحية النكهة والطعم اللذيذ رغم وجود الكثير من المطاعم الكبيرة، مقارنة بالهيئة البسيطة للمطاعم الشعبية".

وعن أنواع المأكولات المقدمة، أوضح ريكان، أن "الأرز الكوردي التقليدي ومرق الفاصولياء والبامية واللحم الأحمر ولحم الدجاج، هي من أكثر المأكولات التي يتم تقديمها في المطاعم الشعبية للزبائن، فضلاً عن الخبز والصمون العراقي، وهذه تُعد من الأسباب التي تجعل الإقبال مستمراً على هذه المطاعم".

ومن جهته، ذكر عمر أحمد (أحد زبائن المطاعم الشعبية) للوكالة، أن "الجميل في المطاعم الشعبية ورغم بساطتها هو الطعم اللذيذ للمأكولات المقدمة، إضافة إلى زبائنها في الغالب هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الكسبة والعمال وأصحاب المهن في الأسواق، فضلاً عن أسعارها الرخيصة والمناسبة لجميع الطبقات في المجتمع".