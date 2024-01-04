2024-01-04 17:22:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت منظمة التواصل والإخاء الإنسانية في محافظة ذي قار، يوم الخميس، عن 4 أسباب رئيسة وراء تسجيل أكثر من 80 حالة انتحار العام الماضي في المحافظة.

وذكر مسؤول المنظمة، علي الناشي لوكالة شفق نيوز، ان "مدينة الناصرية وضواحيها سجلت 86 حالة انتحار خلال عام 2023، كانت غالبيتها بين صفوف الشباب، وحصلت بواسطة الشنق والغرق في غالبية حوادثها".

وبين، أن "هناك 4 أسباب شخّصتها المنظمة وراء حالات الانتحار، هي التفكك الأسري والابتزاز الالكتروني، والمخدرات، والفقر"، مشيراً إلى أن "المنظمة على تواصل دائم مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة للقضاء على هذه الافة التي اخترقت صفوف الشباب في المحافظة بشكل كبير".