مسعود بارزاني والفياض يدينان الهجوم على البيشمركة في "بيرمام أربيل"

2024-01-04 17:30:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، يوم الخميس، الهجوم على البيشمركة في منطقة "بيرمام" باربيل.

وتبادل اللقاء بحسب بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، "وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتهديدات الأمنية".

وأدان الجانبان، الهجوم على قوات البيشمركة في بيرمام.

كما بحث اللقاء العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتطبيق برامج الحكومة الاتحادية التي تم الاتفاق عليها سابقاً.

والأحد، 31 / 12 / 2023، تعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، التي حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".