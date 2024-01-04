المنتجات النفطية تؤكد ارتفاع معدل التزود بالوقود عبر "الدفع الإلكتروني"

2024-01-04 18:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، يوم الخميس، عن ارتفاع معدلات التزود بالوقود عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

وقال طالب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة أدخلت خدمة الدفع الالكتروني منذ نيسان العام الماضي، وبدأت بإعمام التجربة بشكل تدريجي على محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى ان "المبيعات عبر استخدام البطاقات الالكترونية سجل في نيسان الماضي 35 مليونا فيما سجل شهر تشرين الثاني من العام الماضي أكثر من 350 مليون دينار"، عادا ذلك مؤشرا على نجاح التجربة.

وبيّن طالب، أن "الربع الأول من العام الحالي سيشهد الانتقال التدريجي الى الدفع الالكتروني بشكل كامل في عموم العراق، مؤكدا ان "الشركة قسمت المحافظات على شركات الدفع الإلكتروني المجازة من قبل البنك المركزي".

ودعا طالب، المواطنين الى "التزود عبر بطاقات الدفع الالكتروني للتعرف أكثر على الخدمة واكتشاف ايجابياتها".