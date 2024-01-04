2024-01-04 18:52:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، العدوان الذي استهدف مقراً أمنياً في بغداد، وأسفر عن وقوع شهداء وجرحى، معتبراً إياه خرقاً وتجاوزاً على سيادة العراق.وذكر رشيد في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أننا "ندين العدوان الذي استهدف مقرا أمنيا في بغداد، وأسفر عن وقوع شهداء وجرحى، حيث يعد ذلك خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه، كما نُدين الاعتداءات التي طالت مؤخراً مدينة أربيل ومطارها وقبلها مدينة السليمانية ومناطق أخرى في إقليم كردستان والعراق".وأضاف، أن "هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض الأمن والاستقرار في البلاد"، متابعاً، أننا "ندعو الجميع إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وعدم السماح تحت أي ظرف بأن يكون البلد ساحة للصراعات".