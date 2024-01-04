مراسم تشييع ضحايا القصف الأمريكي لمقر الحشد في بغداد (فيديو)

2024-01-04 19:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شيّع المئات من أنصار حركة "النجباء" والحشد الشعبي في بغداد، مساء اليوم الخميس، جثامين القياديين في الحركة الذين قضوا بقصف أمريكي استهدف مقرهم وسط العاصمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أكثر من ألفيّ شخص شارك في التشييع الذي انطلق من مبنى مديرية إعلام الحشد الشعبي في شارع فلسطين وسط بغداد حيث سيتوجهون إلى مقبرة وادي السلام في النجف لمواراتهم الثرى.

وفي وقت سابق من اليوم قال مصدر أمني مسؤول، إن قصفاً جوياً مجهولاً بطيران مسيّر استهدف مقراً للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء الـ12 حركة "النجباء" الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد تعرض الى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة.

ولاحقاً أفاد مصدر أمني وآخر طبي، بارتفاع حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ إلى 3 قتلى وستة جرحى.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن الحالة الصحية لبعض المصابين حرجة بينما استقرت لدى البعض الآخر.

وأعلنت حركة النجباء إحدى الفصائل العراقية المسلحة في بيان، اليوم الخميس، مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي (ابو تقوى) بقصف أمريكي "غادر" على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة بغداد.

بدورها نعت قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي في بيان "القائد ابو تقوى السعيدي إثر عدوان أمريكي غاشم".

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد صرّح في وقت سابق من اليوم، بمقتل المسؤول العسكري في حركة "النجباء" المدعو "أبو تقوى" واحد مرافقيه بقصف جوي استهدف مقر للحشد شرق بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم استهداف عجلة "ابو تقوى" مع أحد مرافقيه ويدعى "ابو سجاد" بعد دخولهما للمقر في شارع فلسطين مما أسفر عن مقتلها في الحال.

وكان زعيم حركة "النجباء" إحدى أبرز الفصائل الشيعية المسلحة، مساء امس الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى اتخاذ موقف "جريء" وواضح بإرسال بلاغ الى واشنطن ينهي التواجد الأمريكي في العراق، متوعداً الولايات المتحدة بـ"تصعيد غير مسبوق" في حال رفضت الانسحاب.

وحمّل ناطق عسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في وقت سابق من اليوم، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية القصف الذي استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد، وأوقع ضحايا، مشبها القصف بأنه "عمل إرهابي".

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مسؤول أمريكي قوله إن بلاده شنت ضربة جوية ضد قائد "ميليشيا" مسؤول عن هجمات ضد القوات الامريكية.

وبين أن "الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأمريكية".