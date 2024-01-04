مصرع وإصابة 6 منتسبين بحادث سير في صلاح الدين

2024-01-04 19:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع واصابة 6 منتسبين من شرطة الحدود بحادث سير جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً من شرطة الحدود لقي مصرعه واصيب 5 اخرين جراء انقلاب عجلة تقلهم في اطراف ناحية مكيشيفة جنوب شرق تكريت".

واضاف، ان "مفارز الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحية الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى تكريت لاجراء العلاجات اللازمة".

وتشهد صلاح الدين وعموم المحافظات حوادث سير شبه يومية بسبب الاهمال ومشاكل الطرق وسوء التنفيذ.