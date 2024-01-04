2024-01-04 19:32:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، استهداف طائرات أف 16 العراقية أوكاراً للإرهابيين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمعلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وبنضج استخباري عالي المستوى واستمرارا للعمل الأمني في مواجهة الإرهاب واستهداف أوكاره وعناصره ومضافاته، وجه صقور الــ f16 إصابات مباشرة لأوكار الإرهاب في وادي الشاي/ قاطع عمليات كركوك و حقق صقورنا بهذه العملية إصابات مباشرة في أوكار الإرهاب وعناصره المنهزمة".وأضافت، أنه "سيبقى صقورنا الأشاوس على أهبة الاستعداد لاستهداف العدو و أوكاره المنهارة وعناصره المنهزمة في كل مكان"، لافتة، إلى أنه "سنوافيكم التفاصيل حال ورودها".