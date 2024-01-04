المنتجات النفطية: ارتفاع معدل التزود بالوقود عبر بطاقات الدفع

2024-01-04 19:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميحدد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم الخميس، موعد الانتقال الكامل للدفع الإلكتروني، فيما أكد ارتفاع معدل التزود بالوقود عبر بطاقات الدفع.وقال طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة أدخلت خدمة الدفع الإلكتروني منذ نيسان العام الماضي وبدأت بإعمام التجربة بشكل تدريجي على محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات"، مشيرا، إلى أن "المبيعات عبر استخدام البطاقات الإلكترونية سجلت في نيسان الماضي 35 مليونا فيما سجل شهر تشرين الثاني من العام الماضي أكثر من 350 مليون دينار والارتفاع مستمر وسجل تطوراً ملحوظاً منذ مطلع العام الحالي، حيث يعد ذلك مؤشرا على نجاح التجربة".وبين، أن "الربع الأول من العام الحالي سيشهد الانتقال التدريجي إلى الدفع الإلكتروني بشكل كامل في عموم العراق"، مؤكدا، أن "الشركة قسمت المحافظات على شركات الدفع الإلكتروني المجازة من قبل البنك المركزي".ودعا المواطنين إلى "التزود عبر بطاقات الدفع الإلكتروني للتعرف أكثر على الخدمة واكتشاف إيجابياتها".