أمانة بغداد تكشف عن رؤية متكاملة لتطوير وصيانة سريع محمد القاسم

2024-01-04 19:37:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024) مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة رؤية امانة بغداد لتطوير وصيانة طريق محمد القاسم للمرور السريع.

وذكر بيان للامانة تلقته "بغداد اليوم"، ان "امين بغداد ترأس اجتماعاً موسعاً ضم احدى الشركات الاستشارية الهندسية المتخصصة بحضور وكيل الامانة الفني ومديري عامي دائرة المشاريع والعلاقات والاعلام ومعاون مدير عام دائرة التصاميم وعدد من المهندسين المختصين، لمناقشة رؤية امانة بغداد حول صيانة وتطوير طريق محمد القاسم للمرور السريع".

وأضاف ان "الاجتماع بحث التصاميم الجديدة المقترحة لتوسعة الطريق وزيادة كفاءته واستيعابه لاعداد اكبر من الآليات عبر اضافة خطوط مرور جديدة وكذلك اعمال الصيانة المقترحة على عدد من مفاصله المهمة التي تشمل المجسرات والتقاطعات واستبدال السياج الواقي والانارة واعادة الاكساء وجسور المشاة وغيرها".

وأكد أمين بغداد وفقاً للبيان "اهتمام الحكومة البالغ بطرق المرور السريعة ومنها (محمد القاسم، قناة الجيش، عتبة بن غزوان، صلاح الدين) كونها تعد جزءاً من رؤيتها لفك الاختناقات المرورية ومعالجة جزءاً من الزحامات المرورية داخل المدينة واصبحت تحضى باولوية كبيرة لدى رئيس مجلس الوزراء".