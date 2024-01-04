2024-01-04 19:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

طالب السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، جميع الأطراف السياسية في العراق إلى التعامل بحكمة مع الأحداث والتطورات الأخيرة.

وقال مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأحداث الأخيرة تؤشر لتطور خطير خاصة بعد استهداف مقر لجهة أمنية حكومية، وهذا يعد أمرا غاية في الخطورة والأحداث تحتاج لتعامل بحكمة".

وأضاف أن "الوضع لا يحتمل التصعيد، والحكومة العراقية هي الآن في مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، والأحداث الأخيرة ستؤثر على هذا الاستقرار".

وأشار إلى أنه "يجب التعامل بحكمة لتجنب التصعيد، لأن أي تشنج سيحرج الحكومة العراقية بصورة أكبر".

واعلن الجانب الامريكي مسؤوليته عن القصف الذي طال مقرا للحشد الشعبي في بغداد، وراح ضحيته عدد من القادة بينهم المعاون الجهادي لحركة النجباء ابو تقوى السعيدي.







