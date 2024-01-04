قذيفة مجهولة تستهدف قصر صدام حسين في دهوك

2024-01-04 19:50:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي يوم الخميس، بسقوط قذيفة مدفع على مجمع أنشكي الواقعة ضمن قضاء العمادية شمال دهوك.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن قذيفة مجهولة استهدفت قصرا مهجوراً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، واصابت الجدار الخارجي للقصر في انكشي، مشيرا الى ان مصدر القذيفة لا يزال مجهولا.

وأوضح المصدر أن هذا الحادث يمثل الحادث الرابع خلال شهر في سلسلة الهجمات التي تعرضت لها مواقع ومنازل سكان المنطقة حيث تم استهدافها بإطلاق نار في ثلاث حوادث سابقة.

يشار إلى أن المنطقة تشهد تصاعدا في التوترات نتيجة الصراع المسلح الجاري بين جيش تركيا وعناصر حزب العمال الكوردستاني المناهض للحكومة التركية. يخوض الجانبان معارك عنيفة في هذه المنطقة باستخدام الصواريخ المدفعية وطائرات الدرون.