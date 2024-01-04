البيئة: تجهيز 21 منظومة جديدة للرصد البيئي الإشعاعي

2024-01-04 20:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن تجهيز 21 منظومة جديدة للرصد البيئي الإشعاعي.وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في الوزارة، صباح الحسيني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ضمن الاستعدادات الاستباقية لمراقبة البيئة والحوادث الإشعاعية، استلمت وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع (21) منظومة رصد إشعاعي، سيتم نصبها وتوزيعها في عموم العراق كافة".وأضاف الحسيني، أنه "ضمن برنامج التعاون الإقليمي الشبكي INT9185، الخاص بالرصد البيئي والإنذار المبكر، قام الفريق الفني الخاص بقسم البحوث الإشعاعية، بالتنسيق والمتابعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الحصول على دعم الوكالة، في المجال التقني للمشروع، والذي يتضمن توفير منظومات رصد إشعاعي بواقع (21) منظومة يتم نصبها وتوزيعها في عموم العراق"، مؤكدا، أن "هذه المنظومات تعد قفزة نوعية من حيث الكشف الآني الإشعاعي، مما يضيف للجهات الرقابية العراقية المعنية (مركز الوقاية من الإشعاع) من مراقبة الخلفية الإشعاعية، في أجزاء واسعة من البلاد استعدادا لأي طارئ قد يحدث".ووجه الحسيني "شكره وتقديره للوكالة الدولية وكوادرها الساندة للعراق/ إدارة برنامج الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، لتعاونهم الكبير في دعم جهود المركز في هذا المجال الحيوي، خصوصا أن أوجه التعاون بين العراق والوكالة الدولية، تشهد تطورا مهما من خلال دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرامج عديدة في العراق، تتضمن دعم البنى التحتية وبناء القدرات العراقية للأجهزة الرقابية والتنفيذية العاملة في هذا المجال".يشار إلى أن العراق يمتلك 21 منظومة، وبهذا سيتضاعف العدد، ليشمل تغطية مساحات جديدة للمراقبة الإشعاعية والرصد البيئي الإشعاعي، كما ويعد واحدا من ثلاث دول عربية انضم لمنصة المعلومات الإشعاعية الدولية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (IRMIS) بعد المملكة العربية السعودية والأردن.