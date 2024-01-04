2024-01-04 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الخميس، عن منهاج أنشطتها للعام الحالي 2024 - 2025، الخاص بدوري الفئات العمرية والدوري الممتاز ودوري النساء.وذكر بيان لاتحاد اللعبة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنهاج الخاص لاتحاد كرة اليد للموسم الحالي 2024 / 2025، سيتضمن مواعيد وأماكن بطولات الفئات العمرية والنساء والدوري الممتاز".وأضاف البيان، أن "بطولات الفئات العمرية من تولد (2006 و2007)، والتي ستقام بنظام التجمع في محافظة واحدة، إذ ينطلق التجمع الأول في العاشر من شباط المقبل، فيما يقام التجمع الثاني خلال العطلة الصيفية ويحدد موعده لاحقا".وأوضح البيان، "أما بطولات تولد (2008 و2009)، فستقام بنظام التجمع في محافظة واحدة ايضا، اذ يقام التجمع الأول في الـ 16 من الشهر المقبل، فيما يقام التجمع الثاني خلال العطلة الصيفية ويحدد موعده لاحقا".وأشار، إلى أن "مسابقة دوري أندية العراق الممتازة، والتي يبلغ عددها 12 فريقا، والتي شاركت ضمن منافسات الدوري العام، ولم يحالفها الحظ بالصعود إلى دوري النخبة، فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في مكان يحدده الاتحاد لاحقا، ويراعى خلالها المنطقة الجغرافية للنادي".وتابع البيان، أن "المنافسات ستجري بأسلوب الدوري من مرحلتين وبطريقة التجمع (ذهاب وإياب)، إذ يصعد أول وثاني كل مجموعة لتحديد بطل الدوري الممتاز، ومن ثم تأهل ناديان إلى أندية دوري النخبة للموسم 2025-2024، حيث ستنطلق المنافسات للتجمع الأول في الـ 24 شباط المقبل، فيما تم تحديد الـ 15 من نيسان المقبل،(بعد عيد الفطر المباراك)، موعدا لمنافسات التجمع الثاني".وختم البيان، أنه "يقام دوري أندية العراق للنساء بطريقة التجمعين، ويجري كل تجمع في محافظة، إذ يجري التجمع الأول في الأول من آذار المقبل، والثاني في الـ22 من نيسان المقبل، فيما سيلعب صاحبا المركز الأول والثاني الحاصلان على أعلى النقاط من التجمعين، للتنافس على المركزين الأول والثاني، أما صاحبا المركزين الثالث والرابع من التجمعين للتنافس على المركز الثالث، وفي حالة مشاركة أي ناد بالتجمع الأول وانسحابه من التجمع الثاني، فإنه سيتم شطب نتائجه كافة، ويعتبر غير مشارك بنشاطات الاتحاد العراقي، كما أنه لا يتم إدراجه ضمن الهيئة العامة للاتحاد".