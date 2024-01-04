2024-01-04 21:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كثّف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته مساء اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2023) تحضيراً لمُواجهةِ منتخبِ كوريا الجنوبية بعد غدٍ السبت في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، في مواجهةٍ دولية وديةٍ يحتضنها ملعبُ جامعة نيوريوك في العاصمةِ الإماراتيّة أبو ظبي.

وحضر تدريبات المسائي رئيسُ اللجنة الأولمبيّة عقيل مفتن ورئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وجرت في مراكز تدريب جامعة نيويورك في السعديات، وشارك فيها جميع اللاعبين الـ26.

بعد نهايةِ التدريبات، التقَى رئيس اللجنة الأولمبيّة عقيل مفتن لاعبي المنتخبِ الوطنيّ والجهاز الفنيّ، وحثهم على مضاعفةِ الجُهودِ في المرحلةِ الحالية من أجل مواصلةِ تعزيز الصُورةِ المشرفة لكُرةِ القدم العراقيّة، والسعي للمُحافظةِ على المكتسبات التي تحققت، شاكراً الدعمَ المقدم من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك قبيل بدء أسود الرافدين مشاركتهم في نهائياتِ كأس آسيا المزمع إقامتها في قطر للفترة من 12 كانون الثاني إلى 10 شباط المقبل.

من جهته، أكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، على هامش لقاء مفتن بلاعبي المنتخب الوطني، على أهميةِ تقديم أفضل المُستوياتِ، وترك بصمةٍ إيجابيةٍ لرفع اسم العراق عالياً في هذا الاستحقاق المهم.

وأشار إلى أهميةِ تَكثيفِ الجهود في سبيل تحقيق أفضل النتائج، وأن يكونَ التمثيل مشرفاً بعد الظهورِ المميز في الاستحقاقاتِ السابقة، وأن منتخبنا سيكون الحصانَ الأسود في كأس آسيا.

ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخب الوطنيّ صباح الغد وحدةً تدريبيةً أخيرةً قبلَ مواجهةِ المنتخب الكوري الجنوبي.

يذكر أن المباراةَ ستقام من دون جُمهور.